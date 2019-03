Lo splendido paradosso della bellezza italiana è l’essere insieme quotidiana e straordinaria, a volte sontuosa ed esplicita, altre nascosta e ferita, ma sempre così profondamente nostra da definire chi siamo e ricordarci gli innumerevoli intrecci che hanno tessuto le nostre origini, lasciando impronte nel nostro patrimonio culturale quasi fossero indizi. Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 il FAI – Fondo Ambiente Italiano invita tutti a partecipare alle Giornate FAI di Primavera per guardare l’Italia come non abbiamo mai fatto prima e costruire un ideale Ponte tra culture che ci farà viaggiare in tutto il mondo.

Giunta ormai alla 27ª edizione, la manifestazione si è trasformata in una grandiosa festa mobile per un pubblico vastissimo, che attende ogni anno di partecipare a questa straordinaria cerimonia collettiva, appuntamento irripetibile del nostro panorama culturale che a partire dal 1993 ha appassionato quasi 11 milioni di visitatori. Anno dopo anno le Giornate FAI di Primavera superano se stesse: questa edizione vedrà protagonisti 1.100 luoghi aperti in 430 località in tutte le regioni, grazie alla spinta organizzativa dei 325 gruppi di delegati sparsi in tutte le regioni – Delegazioni regionali, provinciali e Gruppi Giovani – e grazie ai 40.000 Apprendisti Ciceroni. Centinaia di siti e migliaia di persone che l’anima del FAI accende, prendendo per mano tutti e accompagnando gli italiani a specchiarsi nella stupefacente varietà del paese più bello, aprendo luoghi spesso inaccessibili ed eccezionalmente visitabili in questo weekend, durante il quale è possibile sostenere la Fondazione con un contributo facoltativo o con l’iscrizione.

In particolare la Delegazione FAI e il Gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio per questa edizione hanno curato l’itinerario “FAI nuove scoperte, visita Borgio Verezzi” che prevede l’apertura di 5 Beni tra cui le Grotte di Borgio Verezzi, famose per essere le più colorate d’Italia; inoltre saranno visitabili la Chiesa di San Pietro Apostolo, il Santuario della Madonna del Buon Consiglio e il Torrione con l’annesso Palazzo dei Consoli.

Gli iscritti alla Fondazione, e chi si iscriverà al FAI in occasione della manifestazione, potranno godere di ingressi dedicati e accessi prioritari. Tra le aperture riservate agli iscritti nell’itinerario “FAI nuove scoperte, visita Borgio Verezzi, spiccano la splendida Cappella Privata di Nostra Signora del Buon Consiglio, mai aperta al pubblico e raccontata dal Gruppo FAI Giovani, e la possibilità di assistere al concerto in Grotta che terrà il maestro Riccardo Pampararo Domenica 24 Marzo alle ore 17:00.

Infine al Torrione durante le due Giornate verrà proiettato il video: “Una foto per la giornata mondiale dell’acqua” realizzato dai ragazzi del FAI Giovani Albenga-Alassio in collaborazione con Anello Verde il Festival Internazionale dell’Ambiente e della Sostenibilità.

ORARI: Giornate FAI di Primavera 2019:

“FAI nuove scoperte, visita Borgio Verezzi”

“Le Grotte di Borgio Verezzi”, via Battorezza 5:

Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Professionale Giancardi di Alassio.

sabato mattina: Chiuso

sabato pomeriggio: Chiuso

domenica mattina: 10:00 – 13:00

domenica pomeriggio: 14:30 – 17:00 (Ultimo Ingesso)*

“Chiesa di San Pietro Apostolo, Piazza San Pietro:

Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Giovanni Falcone di Loano.

sabato mattina: 10:00 – 12:30

sabato pomeriggio: 14:00 – 17:30 (Ultimo Ingresso)

domenica mattina: Chiuso

domenica pomeriggio: 14:00 – 17:30 (Ultimo Ingresso)

“Santuario della Madonna del Buon Consiglio, Via Pian dei Rossi:

Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Don Bosco di Alassio.

sabato mattina: 10:00 – 12:30

sabato pomeriggio: 14:00 – 15:45 (Ultimo Ingresso)

domenica mattina: 10:00 – 12:30

domenica pomeriggio: 14:00 – 17:30 (Ultimo Ingresso)

“Torrione e Palazzo dei Consoli”, via Torre:

Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Issel di Finale Ligure.

sabato mattina: 10:00 – 12:30

sabato pomeriggio: 14:00 – 17:30 (Ultimo ingresso)

domenica mattina: 10:00 – 12:30

domenica pomeriggio: 14:00 – 17:30 (Ultimo Ingresso)

“Cappella Privata di Nostra Signora del Buon Consiglio”, Piazza Fraudero 2:

Visite guidate a cura del Gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio.

sabato mattina: 10:00 – 12:30

sabato pomeriggio: 14:00 – 17:30 (Ultimo ingresso)

domenica mattina: 10:00 – 12:30

domenica pomeriggio: 14:00 – 17:30 (Ultimo ingresso)

*la visita guidata delle ore 17:00 sarà riservata solo gli iscritti FAI. Gli iscritti avranno la possibilità di visitare le grotte e di assistere al concerto, della durata di 30 minuti circa, eseguito dal maestro Riccardo Pampararo.

La visita è su prenotazione e riservata ad un numero massimo di 30 persone. Per info e prenotazioni: Matteo, 3201483749; albenga@faigiovani.fondoambiente.it; albenga@delegazionefai.fodnoambiente.it; sui canali social di Facebook e Instagram; direttamente durante le Giornate fino a esaurimento posti.