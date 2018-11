“Face the Wonder” – Serata fotografica internazionale

Dopo il successo della prima edizione il Circolo Fotografico “San Giorgio” e il Centro Espositivo Internazionale FIAP di Albenga propongono una nuova serata di audiovisivi fotografici. Alcune belle proiezioni delle migliori fotografie del mondo verranno presentate gratuitamente al pubblico sabato 24 novembre alle ore 21 presso la Sala Polifunzionale “Grasso – Ghigliazza” del tribunale ingauno.

Con il responsabile del Centro FIAP Paolo Tavaroli presenterà la serata Lorenzo De Francesco, direttore del Dipartimento Audiovisivi per la Federazione Internazionale dei Fotografi. Le immagini saranno inerenti varie tematiche e, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, grande spazio sarà dato al tema femminile, che sarà svolto anche con l’esposizione di una mostra a stampe che avrà luogo per il quarto anno consecutivo presso il Wall Street English di via Dalmazia: opening il 29 novembre alle ore 19.

“Face the Wonder” è un evento che ha ottenuto l’Auspices FIAP e il patrocinio del Comune di Albenga e vi si può partecipare giungendo di fronte al Comando della Polizia Locale di Albenga e usufruendo dell’ampio parcheggio.