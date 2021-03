“Facciamo luce sull’endometriosi” con i palloncini e i nastri gialli

Marzo è il Mese della Consapevolezza dell’endometriosi per informare e favorire la prevenzione rispetto a questa malattia cronica invalidante. Si stima infatti che una donna su dieci ne soffra: 3 milioni in Italia, oltre 175 milioni nel mondo.

Per la giornata nazionale del 27 marzo il Team Italy della WorldWide Endomarch lancia l’iniziativa “Facciamo luce sull’endometriosi” e invita ad appendere alle finestre o ai terrazzi un palloncino o un nastro gialli e, se possibile, a postarne la foto sui social media.

Basta poco per far conoscere a tutti un argomento tanto importante come questo.