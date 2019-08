Fabio Rinaudo in concerto a San Martino

Inserito nella rassegna “Musica nei Castelli di Liguria”, martedì 20 agosto alle ore 21:15 alla Chiesa San Martino Vescovo a Bergeggi si terrà il concerto di Fabio Rinaudo, che si alternerà tra cornamuse di differenti tradizioni, accompagnato da Claudio De Angeli alla chitarra e Luca Rapazzini al violino.

Il musicista condurrà l’ascoltatore in un viaggio che vuole presentare la cornamusa, presente nel panorama degli strumenti musicali da circa duemila anni, raccontandone il suo percorso storico nella musica, dando particolare attenzione agli aspetti legati a Italia, Francia e Irlanda. Attraverso le parole e la musica, Rinaudo spera di poter comunicare un messaggio che possa essere spunto di riflessione sul grande patrimonio legato alla musica modale e alla magia del bordone.

Fabio Rinaudo è da circa trenta anni attento studioso e interprete della cornamusa, in particolare della Uilleann Pipes, la cornamusa irlandese, e della cornamusa del centro Francia: la Musette bourbonnaise. La sua attenzione si rivolge allo studio della musica tradizionale irlandese, della musica tradizionale nord italiana e del centro Francia e alla musica antica.

Nella sua carriera ha all’attivo oltre tremila concerti in Italia e in Europa. Inoltre ha inciso per prestigiose radio nazionali e partecipato a più di 70 incisioni discografiche. È fondatore del gruppo di musica irlandese Birkin Tree, la band italiana di musica irlandese più famosa in Europa, e dei Liguriani, ensemble di musica tradizionale ligure e piemontese.

Il chitarrista genovese Claudio De Angeli si dedica da anni allo studio e all’esecuzione di musiche acustiche e tradizionali. È membro dei Birkin Tree e dei Liguriani. Ha partecipato all’incisione di due album per l’etichetta Felmay (“Stria” nel 2000 e “ Pria Goaea” nel 2002) e si è esibito in diversi festival in tutto il mondo. È autore di canzoni e brani strumentali e si dedica da anni alla musica tradizionale irlandese.