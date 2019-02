Fabio Balocco presenta “Il mare privato”

Venerdì 15 febbraio alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona si terrà l’incontro con il giornalista e blogger de Il Fatto Quotidiano Fabio Balocco e la presentazione del libro “Il mare privato – Lo scempio delle coste italiane. Il caso dei porti turistici in Liguria. Le conseguenze di cemento, speculazione, criminalità” (Altreconomia editore). Partecipano Mimmo Filippi e Franca Guelfi. L’evento è a cura delle associazioni WWF, ARCI e Legambiente.

I porti turistici in Liguria sono esemplificativi della dissennata politica liberista attuata in questi decenni nel nostro paese. Essi, infatti, comportano una alterazione del litorale marino e anche della costa (perché il porto è un cavallo di troia per nuove speculazioni edilizie); una privatizzazione di quel bene comune che è il mare; un vantaggio solo per un ceto abbiente che si può permettere i natanti per il tempo libero.

Quest’opera – prima nel suo genere – analizza appunto questo fenomeno e il suo sviluppo in una regione particolarmente delicata e già abbondantemente cementificata e privata di beni comuni quale la Liguria. La nostra regione è un esempio macroscopico dello sviluppo dei porti turistici. Un utile e drammatico vademecum per cercare di prevenire altri disastri nella nostra già martoriata terra.