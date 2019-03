Dal 22 al 24 marzo si terrà la quinta edizione di “ExpoDanza IDFC International Dance Festival Competition” a Varazze, tre giorni di danza, a partire dalla danza classica, modern jazz, hip hop, contemporaneo, breakdance, tip tap.

Una delle vetrine di danza in Italia ed Europa di spicco, che in questi quattro anni ha riscosso un grande successo in termini di qualità e affluenza con una giuria altamente qualificata proveniente da accademie, compagnie e teatri internazionali e nazionali.

Si terranno stage con docenti di alto livello didattico e artistico nazionali ed europei, tre concorsi e un contest con venticinque giurati.