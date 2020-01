Sabato 1 e domenica 2 febbraio dalle 8 alle 20 in via dei Mille, all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Genova, ad Albenga ritorna Expo GustItalia – Mercatino dei Sapori Italiani e dell’Artigianato di Qualità.

Saranno presenti espositori in rappresentanza delle regioni italiane con i loro prodotti tipici. Sarà possibile degustare e acquistare, tra gli altri, i taralli pugliesi e le mozzarelle di bufala, salumi e formaggi, miele e confetture di Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, il pesto, i dolci alla pasta di mandorle della Sicilia, i vini dell’Oltrepò.

Si troveranno anche prodotti artigianali di qualità e tanto altro ancora, tra cui i bomboloni.

La manifestazione torna grazie all’organizzazione dell’Associazione GustItalia 2.0, alla volontà dei commercianti della zona e all’impegno del vicesindaco e assessore al Turismo Alberto Passino.