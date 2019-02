Dopo l’edizione del 5 e 6 gennaio, che ha ottenuto favorevoli consensi, torna Expo GustItalia – Mercatino dei Sapori e dell’Artigianato di qualità, organizzato dall’Associazione GustItalia 2.0 e che si svolgerà sabato 2 domenica 3 marzo dalle ore 8 alle ore 20 in via dei Mille, tra l’incrocio di via Vittorio Veneto e via Genova ad Albenga.

Il ritorno della manifestazione è dovuto alla volontà dei commercianti della via e l’impegno dell’assessore comunale Alberto Passino. Saranno presenti espositori in rappresentanza delle regioni italiane con i loro prodotti tipici.

Sarà possibile degustare e acquistare i taralli pugliesi e le mozzarelle di bufala, salume e formaggi, miele e confetture di Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Sardegna, il pesto e la focaccia liguri, la porchetta toscana, i dolci alla pasta di mandorle della Sicilia e tante altre specialità. Si troveranno anche prodotti artigianali di qualità e tanto altro ancora, tra cui bomboloni e farinata.