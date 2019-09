“Exit. Dossier sul fine vita” alla Ubik di Savona

Giovedì 19 settembre alle 18 presso la libreria Ubik di Savona, il circolo UAAR di Savona presenta “Exit. Dossier sul fine vita” di Gloria Bardi Luca Albanese.

Conversano con l’autrice Rosanna Lavagna e Giordano Siccardi.

“Nella giornata in cui a Roma si svolge una grande manifestazione per chiedere che venga promulgata una legge sul ‘fine vita’ che attendiamo da anni, anche a Savona vogliamo confrontarci su un importante tema che riguarda tutti noi: l’autodeterminazione del singolo cittadino. L’occasione ci viene offerta da questo testo che racconta storie di persone che, in momenti diversi, hanno lottato per lo stesso obiettivo, la libertà di scelta”.

L’autrice presenta una narrazione che, partendo dal giuramento di Ippocrate, tocca momenti cruciali dalla nascita della terapia intensiva fino al caso del dj Fabo, passando per le vicende di Eluana Englaro, Piergiorgio Welby, Terri Schiavo e di molti altri.

Storie che accompagnano in un lungo confronto sui temi del fine-vita, affrontando problemi che presentano aspetti filosofici, etici, biologici, religiosi, giuridici. Storie vere, raccontate con un linguaggio semplice e diretto, di persone che in momenti diversi hanno lottato per lo stesso obiettivo: la libertà di scelta.

L’UAAR chiede che il Parlamento tenga conto della volontà dei cittadini italiani con la piena applicazione della legge sul Testamento Biologico, la legalizzazione dell’eutanasia e del suicidio assistito.