“Et in terra pax” – Tripudio barocco in musica

Nuovo appuntamento con il Coro Polifonico “Città di Albisola Superiore” che, appena tornato dalla brillante esibizione a Lugano che ha rapito il pubblico con suggestive quanto coinvolgenti armonie barocche, ne ripropone domenica 16 dicembre alle ore 21 nella splendida cornice della Chiesa San Nicolò in Albisola Superiore il ricco programma.

“Et in terra pax” avrà in programma infatti l’esecuzione del Concerto Grosso op. 6 n. 8 di Arcangelo Corelli “Fatto per la notte di Natale”, del Gloria in re maggiore RV589 per soli, coro e orchestra di Antonio Vivaldi e il Mottetto “Vos Aurae per Montes” per soprano, archi e continuo RV634 sempre di Vivaldi.

Un’occasione imperdibile per vivere al meglio l’approssimarsi del Santo Natale e, attraverso la musica, le sue magiche atmosfere. Come a Lugano, oltre al coro di Albisola si esibiranno il Coro Polifonico “Città di Savigliano” del maestro Sergio Daniele e la Camerata Giovanile della Svizzera Italiana del maestro Giancarlo Monterosso. Solisti il soprano Anna Delfino e il mezzosoprano Marta Leung. La direzione è affidata al maestro Andrea Ravazzano.