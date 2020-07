“Estate in Villa” con Lorenzo Picone e la musica d’autore americana

Vado Ligure. Nell’ambito del cartellone di eventi estivi promossi dal Comune domenica 23 agosto alle ore 21 nell’affascinante giardino di Villa Groppallo si esibisce Lorenzo Picone nel concerto “Wanderings” con musica d’autore americana.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure antiCovid-19: il pubblico dovrà indossare la mascherina fino al raggiungimento del proprio posto. L’ingresso è su prenotazione fino ad esaurimento posti: i posti prenotati e non occupati entro le ore 20:50 saranno assegnati alle persone in attesa prive di prenotazione.

Il servizio di prenotazione è attivo in sede o per via telefonica o Whatsapp dal lunedì al sabato e in data 16 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Le prenotazioni si ricevono fino alle ore 18 del giorno precedente.