“Estate a Casa Jorn” con il Giappone e le sue tradizioni

La Casa Museo Jorn di Albissola Marina è lieta di proporre il secondo grande evento della lunga e colorata rassegna “Estate a Casa Jorn”. Durante il fine settimana dal 28 al 30 giugno si terrà una serie di eventi a tema che permetterà a grandi e piccini di immergersi alla scoperta del Giappone e delle sue tradizioni.

Venerdì 28 giugno dalle ore 20:30 sarà possibile visitare con l’artista la mostra “Forma e colore. Tessuti Shibori di Lucia Lapone”. Sarà inoltre possibile un primo incontro con la tecnica shibori mediante il dialogo e la visione di alcuni video. A seguire piccolo rinfresco e brindisi con sakè.

Sabato 29 giugno dalle 17 alle 19 si terrà il workshop di shibori con la designer tessile Lucia Lapone, un’esperienza sensoriale per avvicinarsi alla cultura giapponese. Per partecipare è necessaria la prenotazione via e-mail e il versamento in loco di un contributo pari a 20 € per i materiali più 2 € per sostenere l’Associazione Amici di Casa Jorn.

L’evento è inserito nella programmazione “Giappone: toccare con mano”, di cui fa parte anche il workshop di ikebana indetto per la giornata di domenica 30 giugno, all’interno del quale adulti e bambini potranno “ridare vita ai fiori” con la maestra di ikebana Antonietta Ferrari. In particolare il laboratorio è aperto ai bambini dalle 10 alle 12, agli adulti dalle 17 alle 19. Anche per questo evento la prenotazione è obbligatoria e prevede un piccolo contributo per i materiali e per sostenere l’Associazione Amici di Casa Jorn.

“Estate a Casa Jorn” è una rassegna culturale resa possibile dal Comune di Albissola Marina – Assessorato alla Cultura e dall’associazione di promozione sociale Amici di Casa Jorn, che ne è organizzatrice e curatrice. Direzione Artistica: Stella Cattaneo, Daniele Panucci. Relazioni pubbliche: Jacopo Fanciulli. Comunicazione e Logistica: Sara Erriu, Danilo Giusto, Maria Isopo, Alessia Piva.

PROGRAMMA

Venerdì 28 giugno: VISITA ALLA MOSTRA DI LUCIA LAPONE

Casa Museo Jorn, alle h 20.30

Descrizione evento: Visita alla mostra “FORMA E COLORE. Tessuti Shibori di Lucia Lapone” (25/06-30/06/2019) in compagnia dell’artista e proiezione all’esterno sulla tecnica dello shibori. A seguire piccolo rinfresco e brindisi con sakè

Sabato 29 giugno: WORKSHOP DI SHIBORI con la designer tessile LUCIA LAPONE

Casa Museo Jorn, dalle 17.00 alle 19.00

Descrizione evento: “Giappone: toccare con mano”. Esperienza sensoriale per avvicinarsi alla cultura giapponese.

Prenotazione obbligatoria, min. 6 iscritti / max. 10 iscritti, contributo di 20 € per materiali + 2 € per sostenere l’Associazione Amici di Casa Jorn

Domenica 30 giugno: WORKSHOP DI IKEBANA con la maestra di Ikebana ANTONIETTA FERRARI

Casa Museo Jorn, dalle 10.00 alle 12.00 per bambini e dalle 17.00 alle 19.00 per adulti

Prenotazione obbligatoria, min. 6 iscritti / max. 12 iscritti, contributo di 5 € per il laboratorio per bambini e di 15 € per workshop adulti + 2 € per sostenere l’Associazione Amici di Casa Jorn

Descrizione evento: “Giappone: toccare con mano”. Esperienza sensoriale per avvicinarsi alla cultura giapponese.

Martedì 2 luglio: VISITA: CASA JORN EXPERIENCE

Casa Museo Jorn, h 21.00 (durata 90 minuti circa)

Apertura straordinaria della villa di Asger Jorn ai Bruciati per un’esperienza tutta da vivere: verrete guidati alla scoperta della casa-giardino tramite letture, racconti, testimonianze, vino e musica. Con l’ausilio delle torce e con spirito di avventura, si proverà a far luce sulle storie e sui segreti celati fra le mura antiche e i marmi del giardino, fra le piastrelle dei camminamenti e i rilievi ceramici di Jorn.

Consigliata la prenotazione. Donazione 10 € adulti / 5 € bambini

Martedì 9 luglio: SHOW: OPENING SALVATORE ARANCIO – “LIKE A SORT OF POMPEII IN REVERSE”

Casa Museo Jorn, dalle h 18 alle h 21

Descrizione evento: Opening della mostra personale di Salvatore Arancio, a cura di Luca Bochicchio, in esposizione a Casa Jorn dall’11 luglio al 22 settembre 2019.

“L’artista ha pertanto avviato una ricerca sperimentale, basata sulla modellazione dell’argilla direttamente sulle forme, sulle superfici e sui volumi del giardino, rilevandone plasticamente il negativo e ragionando su ciò che non si vede ma esiste solo in potenza.”

Martedì 16 luglio: CENA SULLA TAVOLOZZA: TUTTI A CASA JORN!

Casa Museo Jorn, dalle h 17.00

Descrizione evento: #OpenMuseum. Museo aperto alle arti, agli artisti, ai disegnatori, alle sperimentazioni; tra i nostri ospiti: Marzia Pistacchio, Antonella Tagliani e le truccatrici di Futura – Centro Formativo Confartigianato Savona al lavoro con un body painting a tema Jorn, gli Urban Sketchers Liguria, Adamo Monteleone, Gloria Salino, Serena Salino e Luca Damonte racconteranno con i pennelli, la creta e le matite la loro “Casa Jorn”.

Dalle 19.30: cena sulla tavolozza: ritorna l’evento più conviviale che ci sia, la cena in bianco con i colori di Jorn. Porta telo, piatti e cibo ed unisciti alla “tavolata”. Potrai acquistare il vino, l’acqua e le bevande nel bookshop del museo. Indossa un colore della tavolozza di Jorn.

Per info e prenotazioni: eventicasajorn@gmail.com

Martedì 23 luglio: TEATRO: AMLETO… QUESTO E’ IL PROBLEMA

Casa Museo Jorn, alle h 21.00

Prenotazione obbligatoria, biglietto: 15 € (spettacolo + aperitivo al museo)

Spettacolo teatrale di Andrea Begnini ed Alessandro Bergallo, con Alessandro Bergallo, Alessandro Barbini e Mariella Speranza, una coproduzione tra Incadenza e Teatro Bloser di Genova, diretto da Edoardo Navone. Versione itinerante, divertente e partecipata dal pubblico del celebre capolavoro shakespeariano, preceduta da aperitivo.

Martedì 30 luglio: TALK & MUSIC DE ANDRÉ E IL LAVORO DEL CANTAUTORE

Casa Museo Jorn, dalle 20.00 aperitivo in giardino, alle 21.00 talk

Descrizione evento: Aperitivo al museo, talk & music: conversazione su Fabrizio De André. Introduzione e guida all’ascolto dell’opera cantautorale con Jan Gaggetta, Dottorando dell’Università di Friburgo, in dialogo con Michel Cattaneo, Dottorando dell’Università di Pisa.

Sabato 10 agosto: MUSIC: SILENT DISCO JORN EDITION 2.0

La Flaca Beach (Albissola Marina), h 23.30

Descrizione evento: Dopo il successo dello scorso anno e a grande richiesta, ritorna la Silent Disco di Casa Jorn, in collaborazione con La Flaca, che per il secondo anno ospita l’evento, questa volta all’interno del calendario del DIATOFEST Vol. IV.

Prenota la tua cuffia e preparati a ballare!

10 € in prevendita, 15 € in loco