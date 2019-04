Esposizione della copia della Sacra Sindone

Da mercoledì 17 a sabato 20 aprile, durante la Settimana santa, nell’Oratorio Santi Pietro e Caterina, in via dei Mille, è esposta la copia dipinta e autenticata della Sacra Sindone di pittore anonimo del 1653 di 450 x 103 cm.

La riproduzione del telo custodito a Torino fu autenticata dal protonotario apostolico Michele Bergamo, vicario generale della Diocesi di Torino, il 17 maggio 1653. Il documento attesta che la copia è stata messa, il 4 maggio 1653, a contatto con l’originale. Siamo quindi di fronte ad una copia autentica del più famoso e studiato reperto storico al mondo e oggetto di continue contese scientifico religiose.

Non si hanno notizie di come la copia sia giunta a Savona ma la certificazione in possesso del sodalizio conferisce indubbio valore storico a tale reperto.