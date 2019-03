Esibizioni e prove per bambini e adulti con Semplicemente Danza

Sabato 2 marzo alle 16 al Centro Commerciale Il Gabbiano ci sarà l’esibizione di Semplicemente Danza, associazione che promuove la diffusione della danza con corsi di ballo per bambini per una corretta postura del corpo, insegnando il senso del ritmo, e per adulti con lo scopo di migliorare il fisico e la vita sociale.

Una realtà affermata di Savona che ha sviluppato anche la Scuola Inclusiva, insegnando a danzare ai non vedenti e ad atleti con disabilità fisica nella parte inferiore del corpo e a chi ha disabilità relazionali.

Dopo le esibizioni tutti i clienti del centro commerciale del circuito Coop Liguria potranno provare a ballare con i ragazzi di Semplicemente Danza scegliendo tra le diverse discipline.