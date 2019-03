Escursioni nella rete sentieristica Luceto – Castellaro – Pace

Quale modo migliore per festeggiare l’arrivo della primavera di una bella escursione lungo i sentieri di Albisola Superiore? L’appuntamento, a cura dell’amministrazione comunale, è fissato per domenica 24 marzo e si articola in due diverse uscite: una mattutina, l’altra pomeridiana dedicata alle famiglie e ai più piccoli. Per entrambe le escursioni è consigliato abbigliamento e scarpe da trekking.

Il primo ritrovo è alle ore 8:30 presso il piazzale antistante la piscina scoperta di Luceto per l’itinerario Luceto – Pian del Pero – Luceto: 3 ore circa di cammino (difficoltà: escursionisti), con finale presso il CRCS per un aperitivo con fugassa e vin. Si tratta di un percorso di circa 8 km con piccolo dislivello (meno di 300 metri), panoramico e dominato dalla macchia mediterranea: una bella occasione per scoprire lentisco, erica e rosmarino, cisto e ginepro e i boschi di lecci e roverelle.

Al pomeriggio appuntamento alle ore 14:30 presso il sagrato della Chiesa San Nicolò per il percorso Castellaro – Pace dedicato alle famiglie con bambini. La durata del percorso sarà di circa 1 ora e mezza con animazione iniziale a cura del CTC Il Castellaro e conclusione presso il Santuario della Pace alle ore 16:30 circa, con merenda a cura degli ospiti SPRAR e dimostrazione del Gruppo Cinofilo Volontari Protezione Civile “I Lupi” – sezione di Albisola.

Il progetto di recupero della rete sentieristica del Circuito Luceto – Castellaro – Santuario della Pace è stato pensato, realizzato e finanziato dal Comune di Albisola Superiore – Assessorati al Turismo e allo Sport e dal Progetto SPRAR e reso possibile grazie alla collaborazione delle classi dell’Istituto Comprensivo De André, dell’AIB Protezione Civile di Albisola Superiore e della FIE. Il progetto è stato pensato per rivalutare percorsi preesistenti di differente valenza e importanza, orientati a sviluppare nuove forme di esperienza e fruizione turistica, nell’ottica del turismo sportivo e outdoor.