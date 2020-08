Escursioni guidate in canoa nell’Area Marina di Bergeggi

Un’avventura tra le acque cristalline di Bergeggi, pagaiando tra gli scogli di Punta Predani e navigando sotto le imponenti falesie dolomitiche di Punta del Maiolo. Un’emozione unica, esplorando tutte le fantastiche grotte marine che si aprono lungo il promontorio e tuffandosi nel blu con il bagno all’Isola e la scoperta della sua ricca vita sottomarina. Una divertente attività all’aria aperta, adatta a chiunque, non solo agli sportivi, svolta con l’ausilio di uno dei natanti più semplici, intuitivi ed ecologici con cui sia possibile solcare il mare.

L’accompagnatore G.A.E. fornirà le nozioni fondamentali sulla tecnica di pagaiata e sulla conduzione in mare delle canoe e descriverà da una prospettiva inconsueta e privilegiata i vari aspetti naturali del promontorio e dell’Isola di Bergeggi.

Per questa escursione in mare lungo costa (percorso totale circa 2 miglia marine) vengono utilizzati e forniti Kayak del tipo sit-on-top monoposto e biposto, pagaie, giubbotti di salvataggio. L’escursione è indicata per tutti. Prescrizioni: saper nuotare, minori di anni 12 accompagnati, sottoscrizione manleva, privacy e informativa antiCovid-19, utilizzo giubbotti di salvataggio in uso.

Le escursioni avranno luogo con condizioni meteo favorevoli a giudizio della guida e dell’organizzazione. Tutti i giorni mattino ore 9:30, pomeriggio ore 15. Ritrovo presso Spiaggia Libera Outdoor. È necessaria la prenotazione.