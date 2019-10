Escursione “Val Nava Rock Immersion”

L’escursione gestita dall’Associazione Roero Langhemare si sviluppa all’interno del sito di importanza comunitaria “Finalese – Capo Noli”.

Attraverso l’area carsica di Boragni saliremo alla Grotta di Strapatente, che ci permetterà di uscire nella splendida Val Nava. Raggiungeremo una pietra altare (dolmen) posta al di sopra della grotta per poi proseguire nella visita di anfratti sino alla Caverna Borzini (grotta dei pipistrelli).

Luogo di ritrovo: Finale Ligure, Val Pia – Pizzeria Cornei. Pranzo al sacco in autogestione. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo (pantaloni lunghi e scarpe da trekking), gradito frontalino o torcia. Munirsi di borraccia. Contributo: intero € 12, ridotto € 10 per under 14 e soci.