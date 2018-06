Escursione sul “sentiero affacciato sul mare”

Borghetto Santo Spirito, località balneare e borgo medioevale caratteristico (una sorpresa nascosta tra più moderni palazzi), è una delle poche cittadine costiere di Ponente da cui è possibile raggiungere, in pochissimo tempo e direttamente a piedi dal borgo, gli ambienti selvaggi della macchia mediterranea. Adiacente al borgo infatti troviamo Capo Santo Spirito, promontorio che culmina con il Monte Piccaro: attorno esiste una rete articolata di sentieri un po’ per tutti i gusti e le difficoltà.

Uno fra tutti è il più fruibile come breve escursione a pochi passi dal mare e in questa estate è promosso come “sentiero affacciato sul mare. Il sentiero è adatto a tutti, pur con una parte iniziale un po’ ripida che consente di salire subito “nel verde”, e si presta ottimamente come itinerario da percorrere in una pausa dalla spiaggia o dal lavoro, camminando o correndo, al mattino presto come inizio di giornata o anche sul far della sera in estate dopo una giornata oziosa: infatti può essere comodamente percorso in 1 ora e mezza.

La visita con guida ambientale escursionistica prevede opportune soste che illustreranno le caratteristiche della vegetazione mediterranea e la storia dei luoghi, per meglio comprenderne il valore. La salita iniziale sul versante est del Capo permetterà di essere protetti dal troppo sole e il dislivello limitato (140 m circa) renderà l’escursione nel complesso poco faticosa. Si effettuerà la traversata da Borghetto a Ceriale sulle pendici del Piccaro, sfiorando il Castello Borelli, e il ritorno da Ceriale a Borghetto sul lungomare.

Le escursioni sono curate e promosse dal Centro di Educazione Ambientale “Ponente Savonese” con la guida ambientale escursionistica Francesca Magillo e il patrocinio e la collaborazione del Comune di Borghetto Santo Spirito – Assessorati all’Ambiente e al Turismo.

Iscrizioni obbligatorie entro le ore 19 del giorno precedente