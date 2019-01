Escursione speleologica nelle Valli Toiranesi

Il Gruppo Grotte CAI Savona organizza per domenica 20 gennaio un’attività sportiva e scientifica, all’aria aperta, alla ricerca di nuove grotte nelle valli toiranesi. L’escursione sarà anche un’occasione per conoscere il mondo della speleologia, un’attività sportiva e scientifica che si può praticare in totale sicurezza frequentando i corsi due volte all’anno a Savona.

Passeggiando nella natura incontaminata, tra le rocce calcaree del Toiranese, si cercherà di individuare i “buchi soffianti”, piccole aperture che potrebbero celare l’ingresso a cavità inesplorate. Un fenomeno fisico, la “respirazione delle grotte”, viene sfruttato per svelare le grotte inesplorate (che probabilmente sono la maggior parte rispetto a quelle già note).

Questo fenomeno è una conseguenza della temperatura costante del sottosuolo, per la quale in certi periodi dell’anno le grotte soffiano od aspirano per ristabilire l’equilibrio barometrico: in inverno l’aria più calda e leggera presente in grotta sale e viene spinta fuori dall’ingresso più alto, in estate accade esattamente il contrario, ovvero l’aria interna, più fredda e pesante, scende e viene buttata fuori dall’ingresso più basso sostituita dall’aria esterna più calda.

Una volta individuata una nuova cavità si esegue una serie di attività che prevedono esplorazione, rilievo topografico, servizio fotografico, ricerche biospeleologiche, geologiche ed idrogeologiche, attività riservate esclusivamente agli speleologi esperti.

Il ritrovo è alle ore 9 nella nostra sede presso l’Asilo delle Piramidi in corso Mazzini 25 a Savona. La quota di adesione è di € 15 per i non soci CAI e € 9 per i soci CAI. Per partecipare alla gita è necessario prenotarsi entro venerdì 18 gennaio.

Info e prenotazioni: Gruppo Grotte CAI Savona c/o Asilo Nido Piramidi Savona, tutti i venerdì dalle 21 alle 22:30