Escursione speleologica all’Arma do Rian con il Gruppo Grotte CAI

Domenica 19 gennaio il Gruppo Grotte del Club Alpino Italiano di Savona organizza un’escursione speleologica all’Arma do Rian, un’occasione per conoscere il mondo della speleologia e un’attività motoria e scientifica che si può praticare in totale sicurezza frequentando i corsi di speleologia organizzati due volte all’anno a Savona.

L’escursione in grotta è facile e adatta anche per i più piccoli. Dopo una breve passeggiata si giunge all’ingresso che attraverso una galleria porta ad una strettoia e quindi ad un salone. Si ritiene che questa grotta possa essere in qualche modo connessa all’Arma Pollera.

La quota di adesione è 15 € per i non soci CAI e 10 € per i soci CAI. Per le iscrizioni è possibile rivolgersi ogni venerdì dalle 21 alle 22:30 al primo piano della nuova sede del Gruppo Grotte CAI Savona in via alla Rocca di Legino 62.