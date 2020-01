Escursione panoramica alla Rupe dei Re

Risalendo la Valle Sciusa (Pia) è impossibile non notarla, prima da lontano con il muso arrotondato, poi incombente dal basso, che fa sentire piccoli per la sua maestosità: è la Rupe dei Re. Prima di raggiungerla, con deviazioni dal percorso, la bella Arma della perseveranza. A seguire le incisioni del Ciappo del Sale e la dilaniata Rocca degli Uccelli per terminare nella Valle dei Ponti Romani.

Luogo di ritrovo località Verzi, “Menhir”, incrocio con la strada per la Val Ponci. Pranzo al sacco in autogestione. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo (pantaloni lunghi e scarpe da trekking). Munirsi di borraccia. Torcia e frontalino opzionali. Contributo escursione panoramica: € 12 (ridotto € 10 per under 14 e altre categorie).

L’escursione è organizzata da CEA nell’ambito del programma “Finale Natura Landscape & Archeotrekking” e dall’Associazione Roero Langhemare.