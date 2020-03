Escursione “La Gola dei Briganti e il Bric delle Rose”

Questo ramo della Val Cornei è uno dei meno frequentati dagli escursionisti guidati e non. Lo stesso non si può dire per chi arrampica.

Grotte nascoste, ruderi, pace infinita e panorama incontaminato sino a giungere al bricco, circondati da timi e cistus albidus, che qui chiamano “rose”.

Luogo di ritrovo: FinalPia – Calvisio, Pizzeria Cornei. Pranzo al sacco in autogestione. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo (pantaloni lunghi e scarpe da trekking). Munirsi di borraccia; torcia e frontalino opzionali. Contributo: € 12 (ridotto soci € 10 per under 14 e altre categorie).