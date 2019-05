Escursione guidata a Capo Noli

Riprendono anche quest’anno le passeggiate nei sentieri in compagnia delle guide ambientali escursionistiche abilitate GAE. La prima sarà domenica 26 maggio al maestoso promontorio di Capo Noli attraverso il Sentiero del Pellegrino che collega Noli a Varigotti.

La gita offrirà panorami unici sulle vertiginose falesie rocciose del Capo, sul Golfo dell’Isola, sulla Baia dei Saraceni e su buona parte della Liguria centrorientale. Lungo il percorso si incontreranno le tre chiese romaniche che caratterizzano questa zona (San Lazzaro, Santa Margherita e San Lorenzo), il Semaforo e la Torre delle Streghe.

Il ritrovo è alle ore 10 in piazza monsignor Vivaldo (dietro Hotel Monique) a Noli. Arrivo a Varigotti e rientro a Noli con bus di linea entro le ore 18 (è necessario munirsi del biglietto bus per il ritorno). La gita è effettuata in collaborazione con l’Associazione Amici di San Lorenzo di Varigotti e i Geologi a Spasso.

Dislivello in salita circa 350 mt

Lunghezza circa 6 km

Si raccomandano calzature adeguate e una scorta d’acqua

Pranzo al sacco