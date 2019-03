Escursione domenicale nella Grotta degli Olmi

Il Gruppo Grotte CAI Savona organizza per domenica 10 marzo una gita aperta a tutti per scoprire la speleologia. L’escursione si svolgerà in assoluta sicurezza con tecniche di progressione speleologica e rappresenta una delle poche occasioni per visitare il mondo sotterraneo normalmente accessibile con attrezzature adeguate e l’accompagnamento di guide esperte.

L’escursione non richiede particolari allenamenti atletici o conoscenze specifiche ed è particolarmente indicata per chi desidera avvicinarsi al mondo della speleologia, esplorando in totale sicurezza le grotte incontaminate della provincia di Savona, costituite da percorsi più o meno dissestati e senza passerelle artificiali o sistemi di illuminazione fissa.

La meta di questa escursione sarà la Grotta degli Olmi, nel Parco dell’Adelasia in Ferrania, di notevole interesse geofisico per la presenza di ofioliti, rocce di origine magmatica proveniente dal centro della Terra. L’entusiasmante percorso inizierà con un piccolo salto di 3 metri che immette in una diaclasi più ampia e dopo uno scivolo che presenta alcuni gradini artificiali ci troveremo ad affrontare un passaggio basso che ci condurrà nella Sala del Labirinto.

Per partecipare all’iniziativa, a causa del numero limitato di posti disponibili, è necessario prenotare. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito web del Gruppo Grotte CAI Savona o la pagina Facebook oppure recarsi presso l’Asilo Nido Piramidi di Savona ogni venerdì dalle 21 alle 22:30.