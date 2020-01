Escursione dell’Epifania da Laigueglia a Colla Michieri

Lunedì 6 gennaio Ponente Experience propone di trascorrere insieme l’Epifania camminando in un’escursione che partirà dal mare di Laigueglia per risalire via mulattiera verso Capo Mele. Qui si incontrerà lo stupendo borgo Colla Micheri, tanto amato dall’esploratore norvegese Thor Heyerdahl. Camminando sul sentiero di cresta verso Poggio Brea godremo di un panorama a 360 gradi che spazierà a nord dalle Alpi Liguri innevate fin verso sud al Mar Ligure.

Ritrovo: ore 9:30 presso stazione ferroviaria di Laigueglia. Partenza: stazione ferroviaria di Laigueglia. Distanza: 7 km. Dislivello: 250 metri circa. Durata: 3 ore. Difficoltà: E (il percorso è fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche e dotato in un equipaggiamento adeguato).

L’iscrizione è obbligatoria entro le ore 19 di domenica 5 gennaio. Quota di partecipazione: 10 € a persona (bambini e ragazzi gratis fino a 15 anni).

Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1,5 litri).