Escursione all’Eremo del Deserto di Varazze

Nell’ambito di “Loano non solo mare”, il programma curato dal Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo, Cultura e Sport, giovedì 11 aprile è in programma un’escursione all’Eremo del Deserto, nella zona di Varazze, organizzata in collaborazione con il gruppo Giovedì in Liguria del CAI di Savona.

I partecipanti si ritroveranno alle 8:30 in piazza Valerga. Da qui si sposteranno in auto verso Savona percorrendo l’A10. Usciti al casello di Celle Ligure la comitiva proseguirà verso Varazze dirigendosi verso Alpicella e Casanova fino a raggiungere Passo Muraglione, dove verranno lasciate le auto e inizierà il percorso a piedi.

Da Passo Muraglione ci si inoltra in un boschetto sotto il Bric Cavetto e si continua con un percorso a mezza costa che mostra dall’alto la sorprendente visione dell’Eremo e offre nel contempo ampi panorami sul gruppo del Beigua e sulla costa varazzina. Il tracciato, leggermente accidentato, prosegue in lieve discesa verso il Pian delle Forche, perviene alla località Case Isola e successivamente a Cogoletello. In breve tempo si raggiunge la Casa Cappella di Sant’Anna, che costituiva in passato il primitivo accesso all’Eremo. Di qui il cammino proseguirà percorrendo un tratto del sentiero botanico, purtroppo in parte ancora danneggiato dal nubifragio dei mesi scorsi; dopodiché il gruppo imboccherà un sentierino che porterà alla meta, l’Eremo del Deserto, dov’è prevista sia la visita della struttura monastica e sia la sosta pranzo.

L’Eremo del Deserto, la cui fondazione risale agli inizi del ‘600, nel corso dei secoli ha subito svariati rifacimenti e dal primo novecento è gestito dall’ordine monastico dei Carmelitani Scalzi, che accompagneranno gli escursionisti nella visita. La sua struttura presenta un chiostro centrale rettangolare attorno al quale si sviluppano i vari ambienti del monastero: la chiesa con la cripta, la cucina, il refettorio e le dieci celle dei monaci, ciascuna con il suo piccolo orto. Il ritorno avverrà sul medesimo percorso dell’andata fino al Pian delle Forche, dove si imboccherà un diverso sentiero, parallelo al precedente, che riporterà alle auto.

La gita avrà una durata di circa 5 ore con un dislivello di 450 metri circa su un itinerario a semianello. I capigita sono i soci del CAI di Savona coadiuvati da Mario Chiappero, Gianni Simonato e Beppe Peretti. Per la partecipazione di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa.