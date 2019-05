Continuano le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del CAI con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo, Cultura e Sport che promuove la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 16 maggio è in programma il recupero dell’escursione alla Sacra di San Michele in Val Susa. I partecipanti si ritroveranno alle 7:30 in piazza Valerga. Da qui si dirigeranno in pullman (le prenotazioni si sono chiuse nei giorni scorsi) o in auto a Sant’Ambrogio di Torino: l’arrivo è previsto verso le 10 circa. Da questa cittadina, posta all’inizio della Val Susa, la comitiva imboccherà un bel sentiero che nella prima parte è fiancheggiato dalle stazioni della Via Crucis e che permette di raggiungere la frazione di San Pietro. Attraversato il piccolo abitato, gli escursionisti risaliranno fra boschi e piccole radure raggiungendo alfine la cima del monte Pirchiriano, sul quale si erge imponente la Sacra di San Michele, risalente alla fine del primo millennio, uno dei monumenti medioevali più importanti e spettacolari dell’Italia settentrionale.

Pochi minuti a piedi su una strada asfaltata condurranno infine alle aree prative ai piedi della sacra, dove verrà consumato il pranzo al sacco (è presente in loco anche un bar ristorante). La visita all’abbazia è prevista per le 14:30. Dato l’alto numero dei partecipanti, probabilmente dovrà essere effettuata in due gruppi distinti. Il biglietto di ingresso, con guida, ha un costo di 8 € (gli over 65 pagano 6 €). Per il ritorno verrà valutato sul momento la possibilità di tornare a Sant’Ambrogio a piedi (con un sentiero diverso dall’andata) oppure salendo direttamente sul bus, pervenuto anch’esso alla Sacra.

Chi lo desidera potrà raggiungere la Sacra arrampicandosi lungo una impegnativa ferrata. Chi desiderasse percorrere questo secondo tragitto può rivolversi a Mino Bertone al numero 3386249047. La gita avrà una durata di circa 2 ore e mezzo (4 e mezzo compreso il ritorno) con un dislivello di 600 metri circa su un itinerario ad anello (oppure di sola andata). I capigita sono Battista Defrancesco, Cesare Zunino, Gianni Simonato e Beppe Peretti. La destinazione della gita, come detto, verrà raggiunta in pullman. I posti sono esauriti da giorni ma per consentire ugualmente la massima partecipazione sono state organizzate anche alcune auto private. Chi desiderasse prendere parte all’uscita utilizzando mezzi propri può rivolgersi a Mario Chiappero al numero 3494295406.

Per la partecipazione alla gita di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci ai numeri 019672366 o 3497854220.