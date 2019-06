Escursione alla ricerca del lupo con il fotografo Paolo Rossi

Negli ultimi mesi spesso abbiamo letto di avvistamenti di lupi. Paolo Rossi, fotografo di fama specializzato nel seguire le tracce del lupo, afferma che “il lupo cattivo non esiste, è invece un animale tenace con uno straordinario istinto di sopravvivenza e collaborazione nel clan, capace di adattarsi a tutto, anche all’uomo, ma indipendente, sempre, e selvaggio”.

Proprio per farci scoprire la natura di questo canide sabato 30 giugno dalle ore 14 a Cascina Miera ci sarà un evento dedicato a questo argomento. Si percorreranno infatti sentieri all’interno del Parco dell’Adelasia alla ricerca di elementi che ne indichino il passaggio, accompagnati proprio da Paolo Rossi. Chi meglio di lui potrà indicare e seguire le tracce del lupo nel parco?

L’escursione è adatta anche ai bambini. Per chi ha piacere di approfondire l’argomento ci sarà un proseguo in serata con cena e con la proiezione del docufilm “Ho visto 30 lupi e sono vivo”. Quest’ultimo evento sarà però su prenotazione: se volete passare un sabato alternativo al fresco aprendovi alla conoscenza di questa specie e mangiando piacevolmente in compagnia affrettatevi!