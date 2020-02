Escursione ai Castelletti

A pochi metri dall’abitato di Montesordo, tra gli alti arbusti di erica, comparirà la preziosa Grotta, preludio ai lastroni panoramici dei Castelletti.

Sopra Pianmarino uno spettacolare arco di roccia, l’Arma del Pilin e rifugi partigiani durante la Lotta per la Liberazione. A tratti avventuroso.

Pranzo al sacco in autogestione. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo (pantaloni lunghi e scarpe da trekking). Munirsi di borraccia; torcia e frontalino opzionali. Contributo escursione: € 12, ridotto soci € 10 per under 14.