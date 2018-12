Escursione a Taggia e al Santuario di Lampedusa

Proseguono le escursioni di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo, Cultura e Sport con l’obiettivo di promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.

Giovedì 13 dicembre è prevista una gita a Taggia e al Santuario di Lampedusa. I partecipanti si ritroveranno alle 8:30 in piazza Valerga. Da qui si avvieranno in autostrada verso Ventimiglia per poi proseguire per Arma di Taggia e una volta imboccata l’Aurelia Bis arriveranno a Taggia, dove inizierà la vera e propria escursione a piedi.

La comitiva raggiungerà e visiterà il Convento San Domenico. Seguirà un giro nel borgo medioevale e, tempo permettendo, un tour nel castello fortezza del XII e XIII secolo. Poi il gruppo raggiungerà la riva destra del torrente Argentina e attraverserà il bel ponte medioevale di 280 metri e a 16 arcate, alcune delle quali ancora di origine romanica. Raggiunto un bivio, gli escursionisti imboccheranno una mulattiera che condurrà a Castellaro.

Proseguendo il gruppo giungerà al Santuario di Lampedusa, dove verrà consumato il pranzo. In seguito la comitiva visiterà il centro storico medioevale di Castellaro e le chiese della Madonna del Carmine e San Pietro in Vincoli. Il ritorno avverrà sullo stesso percorso dell’andata.

La gita proposta da Guido Salvini e Marilena Ghezzi, coadiuvati da Mario Chiappero, Gianni Simonato e Beppe Peretti, avrà una durata di circa 4 ore e mezza con un dislivello di 350 metri circa. Per la partecipazione di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa.