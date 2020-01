Escursione a “Le caverne della Matta e dell’Uccelliera”

Da Finalborgo percorrendo la Strada Romana si raggiungeranno grotte e ripari dal diverso profilo geologico, testimoni di un impetuoso procedere di acque. Per i bambini presenti “La favola della capra matta”. Possibilità di brevi e facili esperienze in grotta a discrezione. A seguire le chiese di Perti, la cripta romanica, i castelli Govone e San Giovanni, tra macchia e aromi.

Luogo di ritrovo: Finalborgo, Piazza del Tribunale. Pranzo al sacco in autogestione. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo (pantaloni lunghi e scarpe da trekking). Munirsi di borraccia. Torcia e frontalino opzionali. Contributo: € 12 (ridotto € 10 per under 14 e altre categorie).

L’escursione è organizzata da CEA per il programma “Finale Natura Landscape & Archeotrekking” e dall’Associazione Roero Langhemare – Trek Avventura per Tutti.