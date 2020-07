Escape Room a Finale Ligure

Da giovedì 16 luglio fino al 7 settembre, al Centro Culturale Palazzo del Tribunale di Finale Ligure si potrà trovare una piccola Escape Room intitolata “Wonderland, il Paese delle Meraviglie” e pensata per famiglie con bambini dai 7 agli 11 anni.

“Il Paese delle Meraviglie, a causa di un incantesimo della Regina di Cuori, rischia di rimanere deserto, il tempo sta per smettere di scorrere, tutto si sta fermando. I Cavalieri Bianchi hanno 60 minuti di tempo per recuperare tutti gli ingredienti che servono alla loro Regina Bianca per ritrovare la soluzione magica di cui non ricorda il nome”: da questa premessa inizia il gioco.

I bambini dovranno così cercare indizi, risolvere enigmi e lavorare in squadra diventando Cavalieri Bianchi in aiuto alla loro regina.

Tempo a disposizione: 1 ora.

L’ingresso ha un costo di 20 euro per una famiglia di 2/4 persone, 25 euro per una famiglia di 5 persone. Per acquistare i biglietti online: www.teatrodelleudienze.org. Per maggiori informazioni, invece, contattare il numero 351 5699339.

L’escape room sarà aperta tutti i lunedì, giovedì, sabato e domenica a partire dal 16 luglio sino al 7 settembre – orario dalle 16.30 alle 21 con prenotazione obbligatoria entro le 18 del giorno precedente. È inoltre necessaria la presenza di un adulto.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale a scopo sociale BABA JAGA con il contributo della Fondazione di San Paolo e con il Patrocinio del Comune di Finale Ligure.