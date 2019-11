Erika Zerbini presenta il libro “Nessuno al posto tuo”

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne A.M.A.Li. OdV Vi invita alla presentazione del libro “Nessuno al posto tuo” di Erika Zerbini venerdì 29 novembre alle ore 18 alla Libreria Ubik di Savona.

Seguirà il dibattito e la presentazione del Gruppo A.M.A. “…questo non è amore”, nato per accompagnare le donne verso la consapevolezza che stanno vivendo una relazione non sana e che si riunisce alla Casa dell’Auto Mutuo Aiuto, in via Crispi 20A, a Savona. Il tutto sarà intervallato da preziosi e commuoventi monologhi di donne.

Gioia è una giovane donna, vittima inconsapevole di una relazione violenta, finché la nascita di suo figlio non le apre gli occhi…

Un gruppo di auto mutuo aiuto è l’incontro di persone diverse, accomunate per un periodo della loro vita dalla medesima esperienza. Il confronto e lo scambio su un piano paritario di esperienze diventano risorse per modificare la situazione. Il metodo dell’Auto Mutuo Aiuto è riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come strumento per il recupero del benessere psicofisico della persona.