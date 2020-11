Equivoci, lazzi e gag con i “Giochi di Carnevale” a Finale Ligure

Finale Ligure. Domenica 14 febbraio alle ore 16:30 il Teatro delle Udienze “si trasforma” nel Teatro D’Oltre Confine grazie ai “Giochi di Carnevale” con Antonio Basilisco e Monia Nuzzi.

Una fata sgangherata e maldestra sta preparando, davanti al suo grande pentolone, la magia del Carnevale ma sbaglia gli ingredienti combinandone di tutti i colori: dal pentolone, anziché uscire personaggi simpatici e divertenti, compariranno infatti spettri, streghe e mostri che rovineranno la festa alla fata ma divertiranno i bambini.

E così tra equivoci, lazzi, gag e musiche la fata, a sua insaputa, riuscirà nella magia e… buon carnevale a tutti!

Ingresso: 7 €. A causa delle nuove disposizioni non sarà consentito l’accesso a spettatori non muniti di biglietto e non sarà possibile acquistarli in loco ma solo attraverso la biglietteria online. In caso di persone con difficoltà motorie, prima di acquistare i biglietti contattare la Direzione al numero 3274743920.