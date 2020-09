EpicBlue SwimRun: corsa e nuoto in acque libere tra panorami mozzafiato

Un nuovo concept ispirato alla mitica gara Otillo in Svezia: si presenta così la seconda edizione di EpicBlue SwimRun, competizione organizzato dalla Polisportiva Maremola, coordinata da ActiveDrop Outdoor in collaborazione con Meridian Adventure Race e a cui parteciperanno alcuni dei più forti atleti del mondo.

La gara principale denominata EpicBlue Long Endurance si snoda un percorso trail veloce e mozzafiato di 23.4 km in totale con 18.5 km di corsa (su sterrato e parzialmente su strada) e 5.5 km di nuoto per 9 sezioni di corsa e 8 frazioni di nuoto tra le iconiche località di Finale Ligure e Noli e ritorno. Ciò implica un’alternanza tra corsa e nuoto senza cambi o soste. Non c’è tempo da perdere: corsa in tenuta da nuoto e nuoto con le scarpe. Gli atleti devono gestire le transizioni di corsa / nuoto per tenere il passo.

La temperatura dell’acqua sarà di circa 21°, quindi l’utilizzo della muta sarà facoltativo per gli atleti. Il tempo previsto per il primo finisher è di poco più di 3 ore. Le squadre si batteranno anche per 6 slots in palio per l’evento Epicblue in Turchia che si terrà a luglio.

È inoltre proposta la gara Short Experience su una distanza di 13.4 km in totale e 5 sessioni di nuoto per chi desidera un’esperienza meno intensa a Finale Ligure. La partecipazione resta molto interessante grazie agli atleti élite provenienti dall’estero. Si gareggerà principalmente in squadre da 2 nelle categorie Maschile, Misto e Femminile. Il tempo previsto per il primo finisher è di circa 2 ore. Per entrambe le gare sarà possibile partecipare nella categoria Solo.

Partendo dal cuore di Finalmarina le gare portano gli atleti attraverso la pittoresca Varigotti per giungere al borgo medievale di Noli attraverso lo spettacolare sentiero a picco sul mare che passa sull’Altipiano delle Manie. Il ritorno a Varigotti e al punto di partenza avverrà dopo la lunga nuotata del tratto di Capo Noli, sotto le imponenti falesie e in un’acqua blu cobalto.

PROGRAMMA

Sabato 26 settembre in piazza Vittorio Emanuele II

ore 14 arrivi e check-in

ore 17 – 19 registrazioni e consegna pacchi gara

ore 18:30 race briefing per tutti i partecipanti

Domenica 27 settembre

ore 7 – 9 registrazioni e consegna pacchi gara

ore 9:45 race briefing nella piazza della Collegiata San Giovanni Battista

ore 10 partenza

ore 12:30 primi arrivi