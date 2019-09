Ensemble “Music in medicine” a Sassello

Sabato 7 settembre alle 20.45 nella chiesa di san Giovanni Battista a Sassello si tiene l’ensemble “Music in medicine” con la partecipazione di Filippo Falchero al pianoforte, Alberto Gandolfo al pianoforte, Laura Filippi al violoncello, Clarissa Leonardini al violino, Riccardo Pampararo alla chitarra classica e Silvia Schiaffino al flauto.

Nel corso dell’evento verranno eseguite opere di Bach, Mozart, Beethoven, Barber e Hue.

Un gruppo di amici medici, un veterinario, una farmacista che hanno fatto della musica il loro hobby preferito, dedicando il tempo libero allo studio dello strumento: è per loro un vero piacere suonare sia come solisti sia in duo o in trio, cercando di comunicare a chi li ascolta la loro passione.