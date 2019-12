Enrico Iviglia presenta “Ad alta voce. Storia di un ragazzo diventato tenore”

Con il patrocinio della Città di Varazze domenica 8 dicembre alle ore 17 all’Oratorio Nostra Signora Assunta, in via Carlo Nocelli, Enrico Iviglia presenta il libro “Ad alta voce. Storia di un ragazzo diventato tenore”, edito da Letteratura Alternativa Edizioni. Oltre a raccontare la sua storia il cantante astigiano allieterà il pubblico presente con brani del suo repertorio, rendendo così l’evento doppiamente interessante. Andrea Piccardi coordinerà l’incontro.

Nel volume il tenore Enrico Iviglia racconta i suoi primi quarant’anni. Non un’autocelebrazione dell'”io sono” o “io ho fatto” ma un messaggio per i tanti giovani che oggi ambiscono ad una carriera artistica e non sanno come e quale strada intraprendere. Ricordi d’infanzia, aneddoti teatrali, successi e insuccessi: un diario di esperienze, avventure e viaggi per raccontare il percorso fatto finora nei teatri di tutto il mondo, interpretando con la sua voce tenorile i principali ruoli di opere liriche.

Dalle prime esperienze in coro al debutto al Teatro alla Scala, dal bullismo degli anni ’80 alle difficoltà per mantenere un livello professionale sempre alto e costante, passando per tutti gli incontri interessanti e arricchiti con persone di diverse culture ed etnie. Quarant’anni di vita trascorsi tra spontaneità e sorrisi, mettendo nuovi e stimolanti obiettivi sempre davanti. Un libro che è il racconto di una strada in salita, costellata di incontri significativi, perdite e abbandoni, soddisfazioni e successi, perché ciò che conta per il tenore è crederci sempre e arrendersi mai.