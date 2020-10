Enigmi e misteri a tema Halloween con l’escape room “The horror inside”

Finale Ligure. Dopo il successo estivo della piccola escape room “Wonderland”, da sabato 24 ottobre a domenica 1 novembre al Palazzo del Tribunale di Finalborgo apre una nuova avventura per famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni: “The horror inside”, una piccola escape room di Halloween in cui i bambini, insieme ai loro genitori, potranno mettere alla prova il loro coraggio.

Una camera chiusa da molto tempo da cui provengono strani rumori. Nessuno sa spiegare cosa accada in quella stanza ma… chi vi è entrato non ne è più uscito! Tra enigmi e misteri da svelare i piccoli ospiti dovranno trovare la chiave per aprire la porta giusta.

L’evento è realizzato dall’associazione Baba Jaga con il sostegno di Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Rincontriamoci” e il contributo del Comune. L’ingresso è organizzato in modo da ospitare un gruppo familiare alla volta e di massimo 4 personee. Non sarà possibile l’accesso a chi non ha acquistato il biglietto online. Prezzo: 25 euro.