“Energia, inquinamento e clima” – Incontro con i volontari di Greenpeace

“Energia, inquinamento e clima”: alla Libreria Ubik si parla di fonti fossili, cambiamenti climatici, energie rinnovabili. Partecipa Andrea Sbarbaro, co-coordinatore dei volontari di Greenpeace di Genova. A cura di Greenpeace in collaborazione con la Rete Savonese Fermiamo il Carbone.

Se vogliamo che la Terra continui a essere un luogo ospitale per tutti, dobbiamo proteggere il clima. Stiamo pagando un prezzo altissimo: alluvioni, innalzamento dei mari, siccità, riscaldamento globale sono solo alcuni dei sintomi dei cambiamenti climatici in atto. Il Panel di scienziati dell’ONU sul Clima ha recentemente lanciato un allarme chiaro, che è necessario non lasciare cadere nel vuoto.

Per rispettare gli Accordi di Parigi, dobbiamo scegliere rinnovabili ed efficienza energetica, e contrastare senza se e senza ma le fonti fossili, che peraltro creano anche enormi danni sanitari e ambientali nei territori dove ci sono centrali termoelettriche (come successo anche a Vado Ligure con la centrale a carbone Tirreno Power, considerata la più “letale” in Italia dallo studio SOMO-Università di Stoccarda commissionato da Greenpeace).

Durante l’incontro verranno approfonditi, oltre alle campagne dell’associazione, il punto di vista e le esperienze dei volontari: racconti su come semplici cittadini possono supportare localmente, con azioni semplici e alla portata di tutti, campagne nazionali e globali.