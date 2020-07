Eliana Zunino in trio ai Soleluna di Albissola Marina

Albissola Marina. Lunedì 20 luglio alle ore 21:30 tornerà sul palco all’aperto dei Soleluna, in corso Bigliati 5, la musica dal vivo. Il format, ideato e condotto dalle storiche voci radiofoniche Alfa, Mr. Rock e il Professore, prevede musica live e un talk show a bordo piscina.

Il prossimo appuntamento avrà per protagonista il trio formato da Eliana Zunino (voce e percussioni), Giangi Sainato (chitarra) e Stefano Guazzo (sax e fiati). Cantante e studiosa della voce artistica e popolare, da anni presente sulla scena musicale locale e italiana con diverse situazioni musicali, Eliana Zunino ha cantato come ospite in numerose rassegne concertistiche ed eventi in Italia e all’estero (Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Slovenia, Svizzera) ed ha tuttora intensa attività live.

Dal 1998 è la voce dei Myrddin, con cui ha inciso tre album (Ginevra, 2001, Ed.Lyra, Gli Anelli, 2003, Ed.Maccaja, Il Drago, 2005, Ed.Maccaja), e collabora attivamente con l’arpista Katia Zunino. A marzo ha presentato, insieme a Giangi Sainato, la composizione Enki, alla savonese First MAP Conference, British Museum, Londra.

Nel 2011 porta in moltissime città italiane e in un tour nelle università americane (New York University, Stony Brooks University, Saint Joseph’s University in Philadelphia) il recital ispirato al libro (di Molteni e Alfonso Amodio) Controsole. Fabrizio de André e Creûza de mä. Nel 2016 escono gli album: “Vie”, con l’arpista Katia Zunino, e “La Musa, l’Angelo, il Duende”, di e con Giorgio Marrapodi.