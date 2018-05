“Educare oggi, una speranza possibile” – Incontro con lo psicologo Ezio Aceti

Il noto psicologo dell’età evolutiva e mediatore familiare Ezio Aceti sarà il protagonista dell’incontro dal titolo “Educare oggi, una speranza possibile” nel Salone “Don Pelle”. La serata organizzata dall’asilo parrocchiale è rivolta in particolare ai genitori con figli e agli educatori.

Aceti analizzerà il contesto attuale in un mondo che cambia sempre più velocemente. Famiglia e scuola si trovano oggi a fronteggiare una grande sfida educativa. La società negli ultimi anni è profondamente cambiata e lo sono anche le regole alla base dell’educazione.

Aceti proporrà ai genitori e più in generale agli educatori spunti di riflessione e indicazioni per interpretare le fragilità e i punti di forza dei bambini e dei ragazzi di oggi, nell’intento di favorire l’obiettivo finale di ogni sano processo educativo: aiutarli a diventare adulti.

Sposato e con figli Ezio Aceti si è laureato in Psicologia all’Università di Padova nel 1982 e ha conseguito il Diploma in Scienze Religiose presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano con una tesi su “L’educazione al sacro nel bambino da 0 a 6 anni”. Esperto in psicologia dell’età evolutiva è attualmente consulente psicopedagogico del Comune di Milano e collaboratore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia.