“Edizione Straordinaria” – Spettacolo di arte varia con sketch, canzoni e balletti

Ad Albenga va in scena uno spettacolo di arte varia con sketch, canzoni e balletti organizzato dai Ragazzi del Sacro Cuore (G.d.s.) che coinvolge tutte le associazioni presenti in parrocchia, una tradizione nata 50 anni fa, interrotta per alcuni anni e poi reintrodotta cinque anni fa dall’attuale parroco don Gigi Lauro, coinvolgendo chi in passato aveva partecipato agli eventi precedenti.

Lo spettacolo si svolgerà dalle 21 alle 23:30 domenica 30 giugno nel campetto del Sacro Cuore e in replica lunedì 15 luglio in piazza del Popolo. Ci sarà un’orchestra composta da sette elementi (tre fiati) e le canzoni saranno intervallate da sketch comici.

“Ciò che facciamo non ha nessun scopo di lucro ma soltanto quello di raccogliere fondi per la parrocchia”, tengono a precisare gli organizzatori.