Economia e finanza: impariamo a conoscerle

Quale è la situazione di alfabetizzazione finanziaria in Italia? Il rapporto Standard & Poor’s 2015 evidenzia come in Italia solo il 37% delle persone (una su tre) possieda competenze adeguate a compiere scelte consapevoli rispetto ai propri risparmi. La maggior parte di noi non conosce concetti di base come inflazione, deflazione, rapporto rischio – rendimento, spread e non sa valutare la differenza tra un’obbligazione subordinata e una semplice e in molti casi tra questa e un’azione. La situazione è molto diversa in altri Paesi quali quelli scandinavi, dove il livello della sufficienza è raggiunto dal 71% degli adulti, la Germania e l’Olanda, dove questo è al 66%.

Lo scarso livello di competenza finanziaria rappresenta un problema individuale e sociale, considerato che ogni giorno ogni individuo affronta scelte relative al denaro e al risparmio, alcune più importanti altre meno, alcune a breve termine altre con un orizzonte temporale più lontano. Anche in Italia è stato dunque istituito (legge n. 15/2017 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”) un comitato nazionale incaricato di definire una serie di azioni che, a tendere, consentano di raggiungere una condizione in cui conoscenza e competenze finanziarie siano disponibili a tutti, perché ciascuno possa costruire un futuro sereno e sicuro.

Chi ha maggiore conoscenza finanziaria, infatti, pianifica di più il proprio futuro, risparmia di più ed investe meglio i propri risparmi, si indebita di meno, gestisce meglio il proprio debito ed è in grado di educare i propri figli ad una relazione consapevole con il denaro, indirizzandoli verso stili di stili di consumo, di spesa e di pianificazione finanziaria in grado di supportare le loro esigenze e tutelare il loro benessere futuro.

Il Comune di Alassio e la Fondazione per l’Educazione finanziaria e al risparmio (istituzione no profit costituita dall’ABI per diffondere la cultura finanziaria in Italia) invita dunque giovedì 17 ad un incontro presso l’auditorium della Biblioteca Civica per parlare di cittadinanza economica, uso consapevole del denaro, legalità e risparmio e di valori quali il dono, la condivisione e la sostenibilità delle nostre azioni economiche, condizione ormai indispensabile per il futuro del pianeta.

All’incontro parteciperanno esperti del settore con approcci e competenze diverse: Patrizia Mordente, assessora comunale al Bilancio e alle Finanze, Laura Nieri, docente associata di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università di Genova, Benedetto Maffezzini dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Giovanna Boggio Robutti, direttrice della Fondazione per l’Educazione finanziaria e al risparmio, e Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation.

“Questa iniziativa di carattere divulgativo offre ai cittadini un’occasione di crescita culturale su una materia notoriamente ostica – commenta Robutti – Lo scopo è abbattere la soggezione che spesso allontana le persone dai temi economici, rendendoli più facilmente comprensibili anche ai meno esperti grazie ad un linguaggio semplice e concreto”.