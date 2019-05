“Ecologia e natura” alla Pagoda

Avrà come argomenti principali “Ecologia e natura” l’evento per grandi e piccini in programma sabato 25 maggio a partire dalle 15 presso la Pagoda di via Ortigara. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Non parto di testa con il patrocinio del Comune di Loano.

I bambini potranno sperimentare le mille sfaccettature dell’ambiente naturale e iniziare ad apprendere le buone pratiche dell’ecologia partecipando a diversi laboratori e attività. Il laboratorio di geologia permetterà loro di imparare tutto su pietre e minerali mentre il laboratorio sui detersivi “fai da te” farà scoprire ai loro genitori le proprietà di cenere, lisciva, sapone di Marsiglia e tavolette per lavastoviglie.

I familiari potranno anche partecipare ad un laboratorio di alimentazione sana incentrato su ricette di dolci e merende senza zucchero e burro: in particolare si avvicineranno al kefir (con la donazione di alcuni granuli per autoproduzioni) e alla kombucha. Con il Mercatino del Baratto dei Bambini ciascuno potrà donare e scambiare con gli altri ciò che vorrà, imparando così l’importanza e l’utilità del riutilizzo dei materiali. Nell’Angolo Morbido i bambini fino ad un anno di età potranno “esplorare” il cesto dei tesori, i genitori invece potranno conoscere meglio i benefici dei pannolini lavabili e delle coppette mestruali. A fine pomeriggio merenda bio per tutti e torneo di tiro alla fune e corsa coi sacchi per grandi e piccini.

La quota è di 12 € per i non soci e 10 € per i soci. La partecipazione al mercatino e all’Angolo Morbido è gratuita. È possibile iscriversi contattando il numero 3356239454 tramite messaggio WhatsApp.