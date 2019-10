Ecolaboratori nella natura con la guida a quattro zampe Koa

Sei pronto per scoprire le meraviglie dell’autunno? Aspettano solo te! Parte l’appuntamento settimanale del mercoledì che coniuga creatività e sperimentazione, sempre utilizzando la natura come luogo privilegiato da cui attingere continui stimoli ed esperienze.

Sarà Koa, la nostra guida a quattro zampe, ad accompagnarci attraverso un ciclo di ecolaboratori integrati alla natura e agli animali e mediati da strumenti come lo yoga, il disegno, la lettura e da tutto ciò che la natura saprà offrirci al ritmo delle sue stagioni.

I laboratori si svolgeranno sia in outdooor sia all’interno, accogliendo ciò che il meteo ci riserverà e modulando le attività di volta in volta. Ci ritroviamo tutti i mercoledì presso l’Agriturismo Tre Santi di Savona (il benvenuto ai bambini sarà mercoledì 30 ottobre per una prima prova gratuita).