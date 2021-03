Eccezionali promozioni e superofferte a Savona con lo shopping del “Desbarassu”

Savona. Venerdì 12 e sabato 13 marzo torna l’appuntamento con il “Desbarassu”, le consuete due giornate di shopping “a cielo aperto” promosse da ASCOM in collaborazione con il Comune, molto attese dai commercianti per proporre ottime occasioni e graditissime dai clienti, sempre presenti in gran numero per le vie del centro storico.

Inutile dire che le promozioni saranno veramente interessanti grazie all’impegno costante di tutto il settore per offrire sempre la miglior qualità a prezzi ultrascontati per l’occasione e alcune sorprese! Troveremo inoltre un gustoso “aperishopping” nei locali aderenti all’iniziativa.

“Acquistare in città e far vivere le attività del territorio è molto importante e mai come in questo momento è utile tenere viva l’economia interna in modo da creare ricchezza – dichiara l’ASCOM – Se ripartono commercio e turismo sarà a vantaggio di tutti in termini di benessere, incremento di posti di lavoro e rilancio”.