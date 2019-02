“È l’uomo per me” in prima nazionale al Teatro “Chebello”

Un atteso e gradito ritorno dopo alcuni anni di assenza: Mario Zucca e Marina Thovez calcheranno nuovamente il palcoscenico del Teatro “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte mercoledì 13 febbraio alle ore 21. “È l’uomo per me” sarà presentato in prima nazionale: i due attori hanno voluto ancora una volta consolidare i rapporti con la Compagnia Uno Sguardo dal Palcoscenico, organizzatrice della stagione del teatro, offrendo al direttore artistico Silvio Eiraldi l’opportunità di inserire in cartellone, per primo, il loro ultimo lavoro.

Tra i risultati di questa collaborazione ricordiamo tra l’altro il loro contributo recitativo allo spettacolo “Inferno” (Spotorno, 2013) e la performance mattattoriale di Zucca dell’ottobre scorso per la presentazione del programma teatrale cairese.

Con “È l’uomo per me” Marina Thovez, anche autrice e regista, e Mario Zucca tornano al comico puro con un affresco spietato ed esilarante sullo Star System. È la Vigilia di Natale e in uno studio televisivo è in corso un casting per uno spot. Arriva un’attrice di serie zeta, dalla carriera disastrosa e pronta a tutto per trovare, in un sol colpo, amore e successo. Questa improbabile chance è il regista e pubblicitario, conquistatore a getto continuo di donne belle e poco impegnative, un uomo di adamantino egoismo. La donna è convinta: è l’uomo per lei! Dopo un provino fallimentare lo seduce, lo ingabbia nel suo appartamento, complice una memorabile nevicata che per una notte paralizza il traffico e la frenesia della metropoli.

Biglietteria:

mercoledì 13 febbraio ore 16:30 – 18:30 e dalle 20 fino ad inizio spettacolo

Prezzi: intero € 20, ridotto (under 20) € 15