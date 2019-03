E adesso prima le donne – “Artemisia Gentileschi: ombre, bagliori, trasparenze”

Venerdì 22 marzo alle ore 17:30 presso la Biblioteca Civica “Simonetta Comanedi” la professoressa Claudia De Feo parlerà di “Artemisia Gentileschi: ombre, bagliori, trasparenze”. La conferenza è organizzata dal Dopolavoro Ferroviario e dal Centro Pannunzio nell’ambito della rassegna “E adesso prima le donne”, di cui costituisce l’ultimo incontro, e sarà introdotta dall’intervento della dottoressa Graziella Cavanna, rappresentante dello Sportello Antiviolenza “Artemisia Gentileschi”.

“In un momento così difficile in cui gli episodi di violenza sulle donne sembrano moltiplicarsi e inasprirsi è fondamentale condannare questi atti ed essere solidali con le vittime e con chi opera per difendere i diritti delle donne – si esprime la presidente del DLF Maria Vittoria Barroreo – Vogliamo offrire un ritratto della grande pittrice per meglio comprenderne l’opera e al contempo sottolineare l’importanza dello sportello antiviolenza attivo sul nostro territorio. Esso ha derivato il proprio nome da quello dell’artista, perché la giovane Artemisia fu anch’essa oggetto di violenze da parte Agostino Tassi, suo maestro”.

“Colgo inoltre l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della rassegna e il numeroso pubblico che ha dimostrato il suo interesse per gli argomenti da noi proposti – conclude – Il nostro impegno ad offrire eventi culturali non si conclude qui, anzi invitiamo tutti a partecipare ai nostri appuntamenti estivi”.