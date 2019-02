“Due virtuosi per 14 corde” – Concerto del duo Carlo Aonzo-Roberto Margaritella

Domenica 24 febbraio alle ore 17 presso l’Auditorium Santa Caterina a Finalborgo terzo appuntamento della seconda edizione dei “Pomeriggi Musicali”, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura e la collaborazione di Finalborgo.it.

Sarà la volta di Carlo Aonzo al mandolino e Roberto Margaritella alla chitarra, affiatatissimo duo che proporrà un intrigante programma virtuosistico per le “14 corde”. Nelle formazioni cameristiche con chitarra il duo con il mandolino ha di certo una resa di tutto rispetto e alla creazione del suo nutrito repertorio originale hanno contribuito compositori del calibro di Nicolò Paganini. Ma anche in ambito popolare questo connubio di corde ha sempre detto la sua, pure coadiuvato da un ispirato Raffaele Calace che lo ascrive a miglior veicolo per rappresentare la struggente intensità della musica napoletana.

Oggi molti compositori si rivolgono a questo duo che, meglio di qualsiasi altro, riesce a rappresentare la “terra di mezzo” della nostra musica: tra classica e popolare; e, tra loro, non sono pochi quelli che hanno scritto pensando proprio a Carlo Aonzo e Roberto Margaritella che vantano un’intensa attività concertistica a livello internazionale. Formatosi nel 2014, il duo ha suggellato il sodalizio su palchi di fama quale il Fiuggi International Guitar Festival, Cremona Mondo Musica e nel 2016 il Mottola Festival.

Ingresso a pagamento: intero 10 €, ridotto 8 €