“Due pugni guantati di nero” – Federico Buffa racconta Tommie Smith e John Carlos

È una delle immagini più famose del Novecento quella in cui Tommie Smith e John Carlos si trovano sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi a Città del Messico il 16 ottobre 1968 con i pugni alzati, i guanti neri (simbolo del black power), i piedi scalzi (segno di povertà), la testa bassa e una collanina di piccole pietre al collo.

Ogni pietra è un nero che si batteva per i diritti ed è stato linciato.

Smith e Carlos facevano parte dell’Olympic Project for Human Rights e decisero di correre alle Olimpiadi, nonostante il 4 aprile Martin Luther King fosse stato assassinato e molti altri atleti avessero deciso di non partecipare. Tommie Smith arrivò primo, stabilendo il nuovo record mondiale dei 200 metri, Carlos terzo. Sul quel podio salì sul secondo gradino Peter Norman, un australiano che per solidarietà con i due atleti afroamericani indossò durante la cerimonia la coccarda dell’Olympic Project for Human Rights.

Martedì 31 marzo alle ore 21 al Teatro “Guido Moretti” a Pietra Ligure il giornalista sportivo Federico Buffa porta in scena lo spettacolo “Due pugni guantati di nero”, che racconta proprio questa indimenticabile storia. Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, Buffa ha condotto alcune trasmissioni antologiche, sempre a tema sportivo, in cui ha dimostrato, secondo Aldo Grasso, di essere “narratore straordinario e capace di fare vera cultura”.